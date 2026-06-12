プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「タコピラフ」 「豆腐サラダ」 「甘納豆とバルサミコ酢のバニラアイス」 の全3品。 タコピラフにたっぷりの豆腐が入ったサラダを添え、食後はバルサミコ酢を効かせたアイスクリームでサッパリと。【主食】タコピラフ タコとグリーンアスパラの香りが広がるピラフです。 ©Eレシピ 調理時間：1時間 カロリー：336Kcal レシピ制作：料理家・ソ