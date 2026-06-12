レヴァークーゼンは10日、ヘルタ・ベルリン（ドイツ2部）からU-17ドイツ代表MFケネット・アイヒホルンを完全移籍で獲得したことを発表した。ドイツメディア『スカイスポーツ』によると、契約期間は2031年まで。レヴァークーゼンが800万ユーロ（約14億円）から900万ユーロ（約16億円）に設定された契約解除金を支払ったと伝えている。2009年7月27日生まれのアイヒホルンは現在16歳。ヘルタ・ベルリンの下部組織出身で、今シー