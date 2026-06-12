北中米ワールドカップに挑む日本代表は６月11日、ベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを実施。５月31日のアイスランド戦で左足に違和感を覚え、モンテレイの事前合宿は別メニューだったキャプテンの遠藤航は昨日の練習後、「途中までは（一緒に）やった」とコメント。状態が懸念されるなか、この日は姿が見えなかった。 14日のオランダ戦まではあと３日。日本代表に激震が走っている。取材・文●江國森（サッ