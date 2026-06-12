サッカー日本代表ＦＷ後藤啓介（２１）が、ドイツ１部フライブルクへ完全移籍すると、ベルギー１部シントトロイデンが１１日に発表した。後藤はＪ２磐田の下部組織からトップチームに昇格し、２０２４年にベルギー１部アンデルレヒトへ活躍の場を移したが、思うような出場機会を得られず、２０２５―２６年シーズンは、期限付き移籍で同シントトロイデンでプレー。リーグ１１得点を挙げる活躍を見せ、北中米Ｗ杯メンバー入りを