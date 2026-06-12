ナッシュビルで調整、前日10日の練習では部分合流していた日本代表は現地時間6月11日、北中米ワールドカップ（W杯）ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルで練習を実施。公開された冒頭15分で主将のMF遠藤航が姿を現さなかった。遠藤は前日10日の練習で部分合流。8日のナッシュビル入り後は段階を追って負荷をかけていたものの、状況が一転した。メキシコ・モンテレイで行われた事前合宿では完全別メニューでの調整が続い