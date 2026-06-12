【ナッシュビル（米テネシー州）１１日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表が１１日、ベース合宿地の米テネシー州ナッシュビルの練習拠点・ナッシュビルＳＣの施設で２日目の練習をスタートさせた。ケガで別メニュー調整が続いていた主将のＭＦ遠藤航は、前日はスパイクを履いて全体練習に参加したが、この日はアップ時点でグラウンドに姿を見せず。オランダ戦を３日後に控えた全