米ワシントン郊外の国防総省の本部庁舎＝2023年8月（AP＝共同）【ワシントン共同】米CNNテレビは11日、ワシントン郊外にある国防総省の本部庁舎の一部が封鎖され、消防の危険物処理班が対応に当たっていると報じた。「有害物質による事案」だとしている。職員らが退避した。パーネル国防長官補佐官（広報担当）は声明で「システムが空気の質の異常を検知したため、重大性を判断するまで予防措置を取る必要がある」と説明した。