◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組初戦日本―オランダ（2026年6月14日米テキサス州ダラス）日本代表はW杯開幕の11日（日本時間12日）、ベースキャンプ地・米テネシー州ナッシュビルのトレーニングセンターで全体練習を行い、14日（同15日）のオランダとの初戦に向けて調整した。主将のMF遠藤航（リバプール）は、報道陣に公開された冒頭15分の練習に姿を見せなかった。遠藤は2月に左足甲の手術を受け、リバプールで実