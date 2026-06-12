再審制度の見直しに向けた刑事訴訟法の改正案は、12日に衆議院の委員会で採決することが決まりました。衆院・井上法務委員長：そろそろ採決する時期ではないかという判断を、委員長としてさせていただいた。与党は、12日の法務委員会で質疑を行った上で、採決する日程を委員長の職権で決めました。また、政府案の一部を修正する案を野党側に示しました。付則に盛り込まれた「施行から5年ごとの見直し」の規定の対象として、開示さ