ジュニア内グループB＆ZAI今野大輝（26）が11日、都内で映画「ラブ≠コメディ」（紙谷楓監督、7月3日公開、読み：ラブノットコメディ）の完成披露試写会に登壇した。仕事に情熱を燃やす人たちの姿を描く。数々のラブコメ作品で主演を務めるも、30歳を目前に重厚なドラマでの評価を求める人気俳優・神崎麗司（中島健人）が主人公。今野は劇中ドラマの助監督・平林和馬を演じた。「なかなか助監督を演じられる機会もないのかなと思う