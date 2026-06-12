◇第97回都市対抗野球大会2次予選東海地区第2代表決定戦トヨタ自動車5―4三菱自動車岡崎（2026年6月12日岡崎市民球場）都市対抗野球の2次予選は11日、東海地区第2代表決定戦が行われ、トヨタ自動車が三菱自動車岡崎を延長10回タイブレークの末にサヨナラ勝利で下し、12年連続28度目の本戦出場を決めた。試合直後、藤原航平監督が「選手たち、本当に凄くないですか？」と振り返って、うれし涙を流すほどの劇的な勝利だっ