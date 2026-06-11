MILLENNIUM PARADEによる約2年ぶりの新曲「Blue」が、7月7日（火）より放送開始となる『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』のエンディングテーマに決定した。「Blue」は、世界的アーティストであるSaya Gray、Daniel Caesarがフィーチャリングアーティストとして参加しており、約3年前に常田大希とSaya Grayによる制作が開始され、そこからDaniel Caesarが参加し完成となった楽曲。さらに、本楽曲「Blue」を使用したアニメプロモ