NY株式11日（NY時間11:16）（日本時間00:16） ダウ平均50232.33（+313.55+0.63%） ナスダック25292.23（+122.73+0.49%） CME日経平均先物64640（大証終比：+300+0.47%） 欧州株式11日GMT15:16 英FT100 10313.76（+58.95+0.57%） 独DAX 24262.34（+67.03+0.28%） 仏CAC40 8195.90（+34.07+0.42%） 米国債利回り 2年債 4.127（-0.017） 10年債 4.519（-0.034） 30年債 4