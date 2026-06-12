神奈川・相模原市の河川敷で、元交際相手の17歳の女子高校生を殺害した疑いで、19歳の男が逮捕されました。自称・塗装工の19歳の男は10日午後10時前、相模原市南区の相模川の河川敷で、高校3年生の女子高校生の首を絞めて殺害した疑いがもたれています。女子高校生は10日夕方、「元彼に会いに行く」と外出後、連絡が取れなくなっていました。女子高校生の同級生：ほんとに優しくて、親しみやすくていい子だった。遺族は「気持ちの