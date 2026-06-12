コンビニ最大手が広告大手とタッグを組み、店舗内での広告事業に本格的に乗り出します。セブン−イレブン・ジャパン 阿久津知洋社長：広告をワクワクする情報へ進化させ、買い物体験を豊かにし、商品との出会いをつくる。これがセブン−イレブン・アドコネクト社のミッション。セブン−イレブン・ジャパンと電通、サイバーエージェントの3社はリテールメディア事業を手掛ける新会社、「セブン−イレブン・アドコネクト」を設立する