17歳の女子高校生を殺害したとして逮捕された元交際相手が先ほど、座間警察署を出て移送先の相模原署に着いたという情報が入りました。現場から中継です。11日午後11時20分頃に少年が捜査が行われている座間警察署を出て、11時49分頃に留置先の相模原警察署に到着しました。カーテンで仕切られていて、少年の様子を見ることはできませんでした。警察などによりますと、11日午前2時ごろ、神奈川県相模原市の相模川近くにある橋の下