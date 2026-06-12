ECB（ヨーロッパ中央銀行）は11日、金融政策を決める理事会を行い、主要政策金利の中銀預金金利を0.25％引き上げ、2.25％とすることを決めました。ECBは、中東危機に伴う物価高に対応するためなどとして、中銀預金金利など主要な政策金利の0.25％引き上げを決めたと発表しました。中銀預金金利は民間金融機関がECBに資金を預ける際の金利で、利上げや利下げを通して金融政策のかじ取りを行います。利上げは2年9カ月ぶりで、中銀預