世界銀行の成長率見通し【ワシントン共同】世界銀行は11日発表した世界経済見通しで、2026年の世界全体の実質成長率を2.5％と予測した。中東の混乱に伴う石油価格高騰やインフレ加速が重荷となり、前回1月時点から0.1ポイント引き下げた。新型コロナウイルス禍が収束して以降、最も低い水準。日本は0.7％に下方修正した。25年は2.9％で、今年2月末に始まった米イスラエルのイラン攻撃を踏まえ、世界経済の減速が鮮明になった。