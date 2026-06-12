将棋の藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝への挑戦権を争う第85期順位戦A級が11日、東京・将棋会館で開幕し、順位2位の永瀬拓矢九段（33）が順位4位の近藤誠也八段（29）に95手で勝利した。終局は午後11時45分。永瀬の先手で指され、戦型は相居飛車の力戦へ進んだ。夕食休憩明け、近藤が右桂を永瀬角の前、5段目へ跳ね出した。飛先も通して攻撃態勢を整えたが、ここで永瀬が受けの妙手順を繰り出す。3筋に歩を打って進出して