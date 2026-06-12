元テレビ東京アナウンサーの森香澄（３０）が、９日に東京都内で行われた都内で行われたＡＢＥＭＡ番組「時計仕掛けのマリッジ」の取材会にガラリと雰囲気を変えた巻き髪で登場した姿が話題になっている。美形にふんわり髪が映え、別人のような雰囲気に。ＳＮＳでも報告し、ネットには「新鮮」「どんどん可愛くなってる」「え！めっちゃ好き！」「めっちゃ可愛い」「何時もの雰囲気と違ってまた新たな香澄ちゃんの美しさ」「こ