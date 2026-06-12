イギリスで11日、ヒーリー国防相が辞任を表明しました。スターマー首相にあてた書簡で、防衛費の予算確保が不十分と指摘していて、日本と進めている次期戦闘機計画への影響も懸念されます。ヒーリー氏は、中東での紛争やロシアの脅威などを受け、国防費の増額を求めていました。しかしスターマー首相にあてた書簡で、「脅威が高まるこの時期に国を守るための予算確保が不十分」と指摘し、辞任を表明しました。日本、イタリア、イギ