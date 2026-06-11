国際サッカー連盟(FIFA)は11日、北中米ワールドカップF組第1節・オランダ代表対日本代表の審判団を発表した。アメリカのエルファス・イスマイル主審が笛を吹く。日本の初陣となる一戦。エルファス主審は2024年に日本サッカー協会(JFA)の審判交流プログラムで来日し、ヴィッセル神戸対柏レイソル、FC町田ゼルビア対鹿島アントラーズ、ギラヴァンツ北九州対大分トリニータを担当した。W杯担当はカタール大会に続く2回目で、前