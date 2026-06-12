【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨む日本代表の調整が、近づく本番へ向けて熱を帯びてきた。最終ラインのリーダー格となる３４歳の谷口（シントトロイデン）は「チーム全員がもう一つ、スイッチが入った。ただ、まだまだ足りない」と引き締めを図る。３１歳で迎えた前回カタール大会でＷ杯初出場。大会後、カタールへ活躍の場を移し、「ここからどう上がってい