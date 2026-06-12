３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」が１０、１１日にＫアリーナ横浜でエンターテインメントショー「ＣＥＲＥＭＯＮＹ」を開催した。同公演は、音楽やファッション、カルチャーが融合した新しいエンタメショーだ。アーティスト同士がジャンルや活動の幅を超えてたたえ合う場を目指して昨年初開催。今年は２ｄａｙｓにパワーアップし、初日にＳ＊＊ｔｋｉｎｇｚ、ＯＲＡＮＧＥＲＡＮＧＥ、ａｓｍｉ、ＡＩ、ＴＯ