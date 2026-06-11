立憲民主党の森裕子参院議員が10日にX（旧Twitter）を更新。ホルムズ海峡危機をめぐり、自民党に対し「国旗損壊罪や国民投票法案やっている場合じゃないですよ」と呼びかけたものの、ツッコミを集めている。 アメリカ・イスラエルとイランの軍事衝突により、閉鎖危機が続いているホルムズ海峡。石油危機により、国内製造業も深刻な打撃を受けている。 これに対し、森議員はXで、「国旗損壊罪や国民投票法案やっている場合じゃ