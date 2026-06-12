高市総理の陣営の“中傷動画”作成が指摘されている問題で、中道改革連合は自民党に対し、高市総理の公設第一秘書を国会に参考人として招致するよう要求しました。中道改革連合・重徳国対委員長：高市総理の答弁で明らかになっていないことが様々あるということ。秘書に直接聞いた方が早いじゃないかと。自民は回答しませんでした。参議院の立憲民主党も招致を求めています。