会長の男を逮捕するなど警視庁が摘発を進める違法スカウトグループ「ナチュラル」のナンバー2の男が潜伏先の大阪で逮捕されました。警視庁によりますと、榎本悠人容疑者は2023年、群馬県高崎市の性風俗店に20代の女性を紹介した疑いがもたれています。榎本容疑者は、既に逮捕されている小畑𥶡昭容疑者が会長を務める違法スカウトグループ「ナチュラル」のナンバー2で指名手配されていて、「パチンコ店に出入りしている」と