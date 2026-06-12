通信業界を中心に活躍するライター4人と編集長関口による「スマホ会議（仮）」。今回は決算会見の内容をもとに、通信キャリアの動向について話し合っていきます。 通信品質は「2強2弱」への明白な二極化 佐藤 おなじみとなっていますが、Opensignalの通信品質調査では、auが単独10部門で1位を獲得しています。 佐藤 関口 首位に立っている数だけ見ると、ソフトバンクよりもドコモが優