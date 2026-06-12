4年に1度のサッカーW杯「FIFAワールドカップ2026」が12日（日本時間）に開幕を迎える。開会式は同日2時30分に開始され、開幕戦のメキシコ対南アフリカは4時キックオフだ。日本代表の初戦は対オランダ戦で、15日5時にキックオフ。本稿では、スマホなどでの視聴方法や楽しみ方をまとめてご紹介する。 各社プレスリリースより引用 大会開幕時点で日本代表の出場が確定しているのは、15日5時～の対