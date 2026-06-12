◆1000個のランタンが幻想的に輝く、横浜の夏の風物詩「横浜ランタンナイト」横浜ベイクォーターで、毎年夏の恒例となっている「横浜ランタンナイト」。2026年は3階メイン広場を中心に、過去最多の約1000個のランタンがあたり一面を埋め尽くす、フォトジェニックな空間が登場！横浜の潮風を感じながらベトナムのリゾート感に浸るひとときを過ごして。色とりどりのランタンに囲まれる没入体験この夏は、横浜ベイクォーター開業20