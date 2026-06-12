スマホを、もっと楽しく快適に使うには、アプリを活用しよう。本コーナーでは、続々登場する旬なアプリの中から編集部が厳選した、スマホユーザー必携の“てっぱん”アプリをご紹介します！ ◇◇◇ アプリ名：start.me 開発者：Start.me BV 価格：無料 対応OS：iOS、Android カテゴリ：ツール ChromeやEdgeなどのブラウザアプリでは、アプリ起動時