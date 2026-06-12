◆ナイトミュージアムで非日常体験。夏の夜に行きたい最新スポット4選【夏の夜のおでかけ特集2026】夏の夜は、五感を刺激する非日常体験へ。幻想的な光や音、映像演出に包まれながら、まるで作品の世界に入り込むように楽しめる“没入型ミュージアム”が大注目！昼間とは違うムードが漂う夜の時間帯は、没入感もいっそう深まるはず。今回は、最旬4スポットを厳選してご紹介。◆“ぐるぐる”の世界に没入。思考まで刺激される展覧