NHK BSの『Ｊリーグタイム』でキャスターを務めるモデルの今井美桜さんが、６月11日にインスタグラムを更新。日本代表のアウェーユニホームを着用したショットを公開し、「FIFAワールドカップ2026がいよいよ開幕」と綴る。「カタール大会を現地で観戦したのが、ついこの前のことのように感じますが...あれから４年。再び世界中が熱狂する大会が始まります」48か国が参戦する北中米Ｗ杯がついに幕を開ける。「私も番組を通して