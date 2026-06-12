横浜F・マリノスが来季新戦力として鹿島のMF知念慶（31）を獲得することが11日までに濃厚となった。複数の関係者によると、既にクラブ間合意に達しているという。24年にFWからボランチ転向で才能が開花し、同年にJリーグベストイレブンを受賞。対人の強さが持ち味でJ1百年構想リーグは16試合出場1得点だった。横浜MはMF渡辺皓太（27）が神戸へ移籍する可能性があり、中盤の補強で白羽の矢が立った。