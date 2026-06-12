Ｊ１横浜ＭがＪ１鹿島のＭＦ知念慶（３１）を獲得することが１１日までに決定的となった。知念は１７年に川崎でプロデビュー。ＦＷとして５季で１０１試合２１得点を挙げ、２３年に鹿島へ移籍した。２４年には来季から京都の指揮を執るランコ・ポポビッチ監督のもと、ボランチに転向されると才能が開花。“ボラン知念”の愛称も話題となり、３３試合３得点の活躍を見せ、同年ベストイレブンに輝いた。百年構想リーグは１６試合