¡ÚAmazon¡§Homracer ¥²ー¥ß¥ó¥°ºÂ°Ø»Ò¡ÖHR-001¡×¡Û ´ü´Ö¡§6·î12Æü0»þ～6·î22Æü23»þ59Ê¬ Amazon¤Ë¤Æ¡¢Homracer¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°ºÂ°Ø»Ò¡ÖHR-001¡×¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï6·î22Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Ä¹»þ´ÖºÂ¤Ã¤Æ¤â¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¤¾æÉ×¤ÊPU¥ì¥¶ー¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥²ー¥ß¥ó¥°ºÂ°Ø»Ò¡£ÂÑ²Ù½Å¤Ï180kg¤Ç¡¢ºÂÌÌ¤Ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ­¤¬¹â¤¯¡¢±ü¹Ô¤­¤Ï55cm¤ÈÄ¹¤á¤Ç¤¢¤°¤é¤â