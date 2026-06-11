高市総理大臣は、7月の原油の調達量が、2025年とほぼ同じ水準を回復する見込みとなったことを明らかにしました。中東情勢に関する閣僚会議で高市総理は、ホルムズ海峡を通過しない原油の調達を進めた結果、2025年と同水準に回復する見込みが立ったと表明しました。高市総理：7月については前年平月比で、約10割の調達への回復にめどがつきました。原油のホルムズ依存度が9割を超えていた我が国が、全量ホルムズ外から調達できるよ