９日、上海博物館「肇興中国−秦・大一統への道」展の展示ホール。（上海＝新華社記者／陳浩明）【新華社上海6月11日】中国上海市の上海博物館東館で9日、「肇興中国−秦・大一統への道」文物考古特別展が始まった。甘粛、陝西両省と上海市の考古学・博物館など14機関が計328組510点の文化財を展示。西周王朝の従属国から一大帝国を築いた「秦」の足跡をたどることができる。上海博物館が2022年から続けている「何以中国（中国