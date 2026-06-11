２日、雲南省臨滄市雲県の池に咲くハスの花。（臨滄＝新華社配信／沈仕春）【新華社臨滄6月11日】中国雲南省臨滄市雲県で、雨に濡れたハスの花と葉が鮮やかさを増し、みずみずしい姿を見せた。２日、雲南省臨滄市雲県の池に咲くハスの花。（臨滄＝新華社配信／沈仕春）２日、雲南省臨滄市雲県の池で開花を待つハスのつぼみ。（臨滄＝新華社配信／趙桂萍）２日、雲南省臨滄市雲県の池で開花を待つハスのつぼみ。（臨滄＝新華社配