今度は、日本三景のひとつ、京都の「天橋立」でクマが現れました。海を泳ぎ、砂浜を走るクマ。きのう、京都の天橋立でクマが現れました。警察などによりますと、クマは海を泳いで住宅街の方へ移動。雑木林の木に登っていたところを府の委託業者が麻酔銃を撃ち、捕獲したということです。けが人はいませんでした。