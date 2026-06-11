レアル・マドリードに所属するU-21スペイン代表FWゴンサロ・ガルシアに対して、コモが獲得に興味を持っているようだ。スペイン『AS』が伝えた。レアル下部組織出身ゴンサロは、昨夏に開催されたクラブワールドカップでBチーム登録ながら大会得点王に輝くと、勢いそのままにトップチーム昇格。今季はハットトリックを1度達成するなどラ・リーガ30試合で6ゴールを記録したが、出場機会は限定的だった。そんなゴンサロには今季のセリ