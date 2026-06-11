バイエルン・ミュンヘン所属のFWハリー・ケインが、2026年ワールドカップでイングランド代表の前に立ちはだかる強豪国について語った。1966年大会以来となる世界制覇を目指すなか、フランス代表やアルゼンチン代表など伝統国をライバルに挙げている。現在31歳のケインは、トーマス・トゥヘル率いるイングランド代表のキャプテンとして大会に臨む。優勝候補について問われると、次のようにコメントした。『MARCA』が伝えた。「大き