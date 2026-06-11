欧州サッカー連盟（UEFA）は11日、ソマリア人審判員のオマル・アルタン氏を8月12日に行われるUEFAスーパーカップの主審に任命したことを発表した。2025年にアフリカサッカー連盟（CAF）の男子年間最優秀審判員に選出されたアルタン氏は、FIFAワールドカップ2026でも笛を吹く予定だった。しかし、マイアミ国際空港でアメリカへの入国を拒否されたことが報じられており、国際サッカー連盟（FIFA）は、「マッチオフィシャルのオマ