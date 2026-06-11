マンチェスター・ユナイテッドは今夏の移籍市場で左サイドバック（SB）の補強を目指しているようだ。11日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じている。2025−26シーズンのプレミアリーグを3位で終え、来季のUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得したマンチェスター・ユナイテッド。複数のコンペティションを戦い抜くため、戦力拡充を試みる今夏となる。今季は左SBでイングランド代表DFルーク・ショーがフル稼