日本時間１２日早朝に開幕するサッカー北中米Ｗ杯に挑む日本代表ＭＦ久保建英が、１１日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）で元日本代表の内田篤人さんのインタビューに応じ、初戦のオランダ戦の攻略法について語った。どんな試合になりそうかと問われると「できれば勝手に引いてくれればなと思ってるんですけど」と久保。ＦＩＦＡランクで上位のオランダが引いて守る可能性があるのかという点