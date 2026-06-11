第52回モーリスレベロトーナメントのグループB第4節が11日に行われ、U−19日本代表はU−19ベネズエラ代表と対戦した。毎年フランスで開催されているモーリスレベロトーナメントには、世界各国の育成年代の代表チームが参加し、この大会から多くの選手が飛躍を遂げている。今大会は、同じ期間に北中米遠征、およびFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表のトレーニングパートナーとしての活動があるため、U−19日本代表は2チーム