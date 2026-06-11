アメリカのトランプ大統領は「今夜、イランに対して極めて激しい攻撃を行うだろう」と述べ、3日連続での攻撃を表明しました。トランプ大統領は11日、自身のSNSで「今夜、イランに対して極めて激しい攻撃を行うだろう」と表明し、3日連続での報復攻撃を宣言しました。トランプ氏はさらにイラン最大の原油の輸出拠点「カーグ島」などを掌握し、石油やガス市場を完全に支配する考えを示しました。アメリカ軍による2日連続の攻撃を受け