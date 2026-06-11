９日、サラウス国家考古遺跡公園のサラウス遺跡博物館。（ドローンから、オルドス＝新華社記者／李志鵬）【新華社オルドス6月11日】中国黄河流域の中期旧石器時代遺跡、薩拉烏蘇（サラウス）遺跡は、内モンゴル自治区オルドス市ウーシェン旗無定河鎮に主要部分がある。東アジアの古人類の進化の道筋を解明する遺跡であり、2001年に全国重点文物保護単位（国宝・重要文化財）、2025年に国家考古遺跡公園に指定された。９日、サラ