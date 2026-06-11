１１日、２０２６グローバル人権ガバナンス・ハイエンドフォーラムの開会式。（北京＝新華社記者／才揚）【新華社北京6月11日】中国北京市で11日、2026グローバル人権ガバナンス・ハイエンドフォーラムが2日間の日程で開幕した。今回のテーマは「手を携えて発展、人権を共有:『発展の権利に関する宣言』採択40周年とグローバル人権ガバナンスの新たなビジョン」。国務院新聞（報道）弁公室と外交部が共同で主催し、100以上の国