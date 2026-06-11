各国当局のロゴが表示され、無害化された資金洗浄サービス「AudiA6」のウェブサイト（警察庁提供）警察庁は11日、日本を含む10カ国が参加した国際共同捜査で、暗号資産（仮想通貨）のマネーロンダリング（資金洗浄）サービスの管理者とみられるロシア国籍とウクライナ国籍の男2人を逮捕したと発表した。捜査は欧州刑事警察機構（ユーロポール）が主導。警察庁がサービスの解析に貢献し、壊滅につなげたという。警察庁によると